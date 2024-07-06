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«Укренерго» скасувало графіки відключення світла до 15:00 суботи

06 липня 2024, 11:45

«Укренерго» скасувало графіки відключення світла до 15:00 суботи

Сьогодні, 6 липня, в Україні скасували графіки відключення світла з 10:00 до 15:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Оператор пояснив, що таке рішення ухвалено через зниження споживання та зростання вироблення сонячних електростанцій.


Раніше «Укренерго» повідомляло, що 6 липня графіки відключень застосовуватимуться протягом усієї доби.

З 17:00 до 22:00 буде задіяно три черги графіків погодинних відключень, в решту часу — дві черги.

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