«Укренерго» скасувало графіки відключення світла до 15:00 суботи

Сьогодні, 6 липня, в Україні скасували графіки відключення світла з 10:00 до 15:00. Про це повідомляє «Укренерго».



Оператор пояснив, що таке рішення ухвалено через зниження споживання та зростання вироблення сонячних електростанцій.



Раніше «Укренерго» повідомляло, що 6 липня графіки відключень застосовуватимуться протягом усієї доби.



З 17:00 до 22:00 буде задіяно три черги графіків погодинних відключень, в решту часу — дві черги.