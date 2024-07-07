РФ потеряла в Украине за неделю более 8 тысяч военных

С 30 июня по 7 июля потери российской армии составили около 8290 человек личного состава ранеными и убитыми. Также Силы обороны уничтожили военную технику россиян. Об этом сообщил командующий Сухопутных сил ВСУ Александр Павлюк.
«Потери врага за неделю — 8290 оккупантов и 1417 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.
По уточненной информации, Вооруженные силы Украины ликвидировали:
Кроме этого, военнослужащие уничтожили 21 российскую ракету и 278 беспилотников.
Ранее мы писали, что 7 июля российские оккупанты в очередной раз ударили по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей.
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