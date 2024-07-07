РФ потеряла в Украине за неделю более 8 тысяч военных

Потери армии РФ. Фото: Александр Павлюк

С 30 июня по 7 июля потери российской армии составили около 8290 человек личного состава ранеными и убитыми. Также Силы обороны уничтожили военную технику россиян. Об этом сообщил командующий Сухопутных сил ВСУ Александр Павлюк.



«Потери врага за неделю — 8290 оккупантов и 1417 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.



По уточненной информации, Вооруженные силы Украины ликвидировали:

75 танков;

121 боевая бронированная машина;

404 артиллерийских системы;

5 РСЗО;

6 установок ПВО;

460 единиц автотехники;

47 единиц спецтехники.

Кроме этого, военнослужащие уничтожили 21 российскую ракету и 278 беспилотников.



Ранее мы писали, что 7 июля российские оккупанты в очередной раз ударили по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей.