РФ втратила в Україні за тиждень понад 8 тисяч військових

З 30 червня по 7 липня втрати російської армії склали близько 8 290 осіб особового складу пораненими та вбитими. Також Сили оборони знищили військову техніку росіян. Про це повідомив командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Павлюк.
«Втрати ворога за тиждень — 8 290 окупантів та 1 417 одиниць озброєння та військової техніки», — зазначив він.
За уточненою інформацією, Збройні сили України ліквідували:
Крім цього, військовослужбовці знищили 21 російську ракету та 278 безпілотників.
Раніше ми писали, що 7 липня російські окупанти вкотре вдарили по території України. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей.
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