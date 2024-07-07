РФ втратила в Україні за тиждень понад 8 тисяч військових

Втрати армії РФ. Фото: Олександр Павлюк

З 30 червня по 7 липня втрати російської армії склали близько 8 290 осіб особового складу пораненими та вбитими. Також Сили оборони знищили військову техніку росіян. Про це повідомив командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Павлюк.



«Втрати ворога за тиждень — 8 290 окупантів та 1 417 одиниць озброєння та військової техніки», — зазначив він.



За уточненою інформацією, Збройні сили України ліквідували:

75 танків;

121 бойову броньовану машину;

404 артилерійські системи;

5 РСЗВ;

6 установок ППО;

460 одиниць автотехніки;

47 одиниць спецтехніки.

Крім цього, військовослужбовці знищили 21 російську ракету та 278 безпілотників.



Раніше ми писали, що 7 липня російські окупанти вкотре вдарили по території України. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей.