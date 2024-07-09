В армии РФ заявили, что выкопали тоннель под Торецком для выхода в тыл ВСУ

В армии РФ говорят, что выкопали тоннель на Торецком направлении. Фото: соцсети

Под Торецком Донецкой области российские военные выкопали тоннель для того, чтобы зайти в тыл ВСУ. Кадры с тоннелем показали российские пропагандисты.

Отмечается, что ширина тоннеля составляет 90 сантиметров, его протяженность не разглашается. Утверждается, что подземный ход выкопали военные бригады «Ветераны» вдоль канала Северский Донец — Донбасс.

Зимой ВС РФ применили подобную тактику под Авдеевкой, расчистив канализационную трубу.

Вместе с тем украинский военный журналист Андрей Цаплиенко пишет, что тоннель на Торецком направлении, сработав один раз, потерял свое значение.

«По состоянию на сейчас 95-я десантно-штурмовая бригада, которая вынуждена была срочно зайти в Торецк, стабилизировала ситуацию. Противник потерял целые подразделения 132-й бригады „Беркут“, 101-го полка, 109-го полка, под Торецком полностью разбиты группы ЧВК „Ветеран“. Ситуация для врага настолько далека от ожидаемого результата, что он начал вводить резервы», — подчеркнул Цаплиенко.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает атаковать на Торецком направлении, в частности, обстреливает Торецк с разных видов вооружения, однако Силы обороны контролируют обстановку, захватчиков в городе нет. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.