В армії РФ заявили, що викопали тунель під Торецьком для виходу в тил ЗСУ

В армії РФ кажуть, що викопали тунель на Торецькому напрямку. Фото: соцмережі

Під Торецьком Донецької області російські військові викопали тунель для того, щоб зайти у тил ЗСУ. Кадри із тунелем показали російські пропагандисти.

Зазначається, що тунель завширшки 90 сантиметрів, його довжину не розголошують. Стверджується, що підземний хід викопали військові бригади «Ветерани» вздовж каналу Сіверський Донець — Донбас.

Взимку ЗС РФ застосували подібну тактику під Авдіївкою, задля цього розчистили каналізаційну трубу.

Водночас український військовий журналіст Андрій Цаплієнко пише, що тунель на Торецькому напрямку, спрацювавши лише раз, втратив своє значення.

«Станом на зараз 95-та десантно-штурмова бригада, яка змушена була терміново зайти в Торецьк, стабілізувала ситуацію. Противник втратив цілі підрозділи 132-ї бригади «Беркут», 101-го полку, 109-го полку, під Торецьком повністю розбиті групи ПВК «Ветеран». Ситуація для ворога така далека від очікуваного результату, що він почав задіювати резерви», — наголосив Цаплієнко.

Раніше повідомлялося, що російська армія продовжує атакувати на Торецькому напрямку, зокрема, обстрілює Торецьк із різних видів озброєння, проте Сили оборони контролюють ситуацію, загарбників у місті немає. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.