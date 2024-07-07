Силы обороны отбивают атаки в районе Торецка, захватчиков в городе нет — Волошин

Российская армия продолжает атаковать на Торецком направлении, в частности, обстреливает Торецк с разных видов вооружения, однако Силы обороны контролируют обстановку, захватчиков в городе нет. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин, передает Суспільне Донбас.



По его словам, ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торецк, Пивничное, Зализное и Нью-Йорк в Донецкой области.



«Ситуация вокруг города Торецк такова, что Силы обороны контролируют обстановку. По состоянию на сейчас, никаких территориальных успехов враг не имел, вражеской российской армии в городе нет», — отметил он.



Волошин добавил, что войска РФ проводят «мясные» штурмы, ежедневно атакуя Торецк.



Ранее мы писали, что начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик рассказал, что в Торецке остается 4,5 тыс. людей.