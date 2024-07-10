В больнице умер ребенок, пострадавший при атаке РФ на «Охматдет»

В больнице Киева умер мальчик, который в момент российского ракетного удара находился в критическом состоянии. Ребенок находился в отделении реанимации детской больницы «Охматдет», сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.



«К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" во время террористической атаки 8 июля. Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета". После — он был транспортирован в одну из больниц Киева», — написал министр в Facebook в среду.



В Киеве утром 10 июля завершены аварийно-спасательные работы после массированной ракетной атаки 8 июля. В результате удара погибли 34 человека. Среди них — 5 детей — они погибли при обстреле жилого дома на улице Владимира Сальского.