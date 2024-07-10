У лікарні померла дитина, яка постраждала через атаку РФ на «Охматдит»

У лікарні Києва помер хлопчик, який на момент російського ракетного удару перебував у критичному стані. Малюк був у відділенні реанімації дитячої лікарні «Охматдит», – повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.



«На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які перебували у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації «Охматдиту». Після — його транспортували до однієї з лікарень Києва», — написав міністр у фейсбуку у середу.



У Києві вранці 10 липня завершені аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки 8 липня. Внаслідок удару загинули 34 людини. Серед них 5 дітей — вони загинули під час обстрілу житлового будинку на вулиці Володимира Сальського.