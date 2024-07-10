РФ сбросила на Торецк «КАБ-250» и обстреляла Новоэкономическое: есть жертвы

В среду, 10 июля, российская армия атаковала Торецк и Новоэкономическое Донецкой области. В результате ударов есть погибшие и пострадавшая. Об этом сообщила спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает Суспільне Донбас.



По ее словам, утром оккупанты сбросили на Торецк управляемые авиационные бомбы «КАБ-250». Известно о гибели одного гражданского.



Кроме того, уже вечером россияне обстреляли Новоэкономическое.



«В результате погибла 80-летняя женщина и получила осколочное ранение 71-летняя местная жительница», — отметила Медведева.



По этим фактам правоохранители начали досудебные расследования по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).



Ранее мы писали, что с начала суток на фронте произошло более 90 боевых столкновений. В частности, российские захватчики активизировались на Северском направлении, однако более «горячим» остается Покровское направление.