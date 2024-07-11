В Донецкой области более 100 учебных заведений разрушены агрессией России, почти 400 — повреждены

В Донецкой области разрушено 111 учебных учреждений, а еще 390 повреждены в результате полномасштабной агрессии РФ. Об этом сообщает министерство образования и науки Украины.



«Несмотря на сложные условия, образовательный процесс в регионе продолжается. В 2023-2024 учебном году в Донецкой области работало 531 учебное учреждение для 117 706 соискателей. Большинство учреждений работало в дистанционном формате», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что на июль 71 учебное учреждение области имело объекты фонда гражданской защиты, готовые или ограниченно готовые к использованию.



В частности, в 2024 году завершили 12 проектов по обустройству укрытий в учебных учреждениях.



Как сообщалось, в Донецкой области с начала широкомасштабной войны количество учеников в школах уменьшилось со 168 тысяч до 88,6 тысячи.