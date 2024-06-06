На Донетчине почти вдвое сократилось количество школьников

В Донецкой области с начала широкомасштабной войны количество учеников в школах уменьшилось со 168 тысяч до 88,6. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева, передает Укринформ.



«В этом учебном году 88,6 тыс. учеников получали образование в школах Донецкой области. Если мы будем говорить о контингенте учащихся, который был в регионе до начала полномасштабного вторжения, то в 2021/22 учебном году получали образование 168 тыс. учеников», — отметила она.



По словам Сидашевой, за этот учебный год количество учеников сократилось на 4 тысяч. Это связано, прежде всего, с тем, что семьи с детьми принимали решения выехать из опасного региона, поэтому сейчас ученики получают образование в другом заведении.



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