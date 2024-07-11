В Донецькій області понад 100 навчальних закладів зруйновані унаслідок агресії Росії, майже 400 пошкоджені

На Донеччині зруйновані 111 навчальних закладів, а ще 390 пошкоджені внаслідок повномасштабної агресії РФ. Про це повідомляє міністерство освіти та науки України.



«Попри складні умови, освітній процес у регіоні триває. У 2023-2024 навчальному році на Донеччині працював 531 навчальний заклад для 117 706 претендентів. Більшість установ працювали у дистанційному форматі», — йдеться у повідомленні.



Також наголошується, що на липень 71 навчальний заклад області мав об'єкти фонду цивільного захисту, готових чи обмежено готових до використання.



Зокрема, у 2024 році завершили 12 проєктів щодо облаштування укриттів у навчальних закладах.



Як повідомлялося, на Донеччині з початку широкомасштабної війни кількість учнів у школах зменшилася зі 168 тисяч до 88,6 тисяч.