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В Донецькій області понад 100 навчальних закладів зруйновані унаслідок агресії Росії, майже 400 пошкоджені

11 липня 2024, 18:02

В Донецькій області понад 100 навчальних закладів зруйновані унаслідок агресії Росії, майже 400 пошкоджені

На Донеччині зруйновані 111 навчальних закладів, а ще 390 пошкоджені внаслідок повномасштабної агресії РФ. Про це повідомляє міністерство освіти та науки України.

«Попри складні умови, освітній процес у регіоні триває. У 2023-2024 навчальному році на Донеччині працював 531 навчальний заклад для 117 706 претендентів. Більшість установ працювали у дистанційному форматі», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на липень 71 навчальний заклад області мав об'єкти фонду цивільного захисту, готових чи обмежено готових до використання.

Зокрема, у 2024 році завершили 12 проєктів щодо облаштування укриттів у навчальних закладах.

Як повідомлялося, на Донеччині з початку широкомасштабної війни кількість учнів у школах зменшилася зі 168 тисяч до 88,6 тисяч.

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