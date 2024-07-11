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Украинская разведка получила данные российской дивизии, которая причастна к обстрелу «Охматдета» в Киеве

11 июля 2024, 21:51

Украинская разведка получила данные российской дивизии, которая причастна к обстрелу «Охматдета» в Киеве

В украинскую разведку обратился российский военный после ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля. В главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что на чат-бот  разведки обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Он якобы служит в военной части 06987, аэродром базирования — «Энгельс», с которой украинскую территорию войска РФ обстреливают ракетами Х-101.

Как пишет «Информационной сопротивление», российский военный написал, что шокирован ударом по детской больнице. Он рассказал, что российским военным отдают приказ стрелять именно по гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому мужчина решил передать украинской стороне документы, касающиеся деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Так, у украинской разведки оказались документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей и тому подобное. Но наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Издание опубликовало более 30 человек командного состава подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил РФ. Военная разведка ранее идентифицировала этих военных преступников.

В Киеве утром 10 июля завершены аварийно-спасательные работы после массированной ракетной атаки 8 июля. В результате удара погибли 35 человек. Среди них — 5 детей, которые погибли при обстреле жилого дома на улице Владимира Сальского. Один мальчик был в критическом состоянии на момент удара. Он скончался в больнице через три дня.  

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