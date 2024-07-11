Українська розвідка отримала дані російської дивізії, яка причетна до обстрілу «Охматдиту» в Києві

В українську розвідку звернувся російський військовий після ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня. У головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що на чат-бот розвідки звернувся один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Він нібито служить у військовій частині 06987, аеродром базування — «Енгельс», з якої українську територію війська РФ обстрілюють ракетами Х-101.



Як пише «Інформаційний спротив», російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні. Він розповів, що російським військовим наказують стріляти саме по цивільній інфраструктурі України. Тому чоловік вирішив передати українській стороні документи щодо діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.



Так, українська розвідка має документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців і членів їхніх сімей тощо. Але найбільша цінність – грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.



Видання опублікувало дані про понад 30 осіб командного складу підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил РФ. Військова розвідка раніше ідентифікувала цих воєнних злочинців.

У Києві вранці 10 липня завершені аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки 8 липня. Внаслідок удару загинули 35 людей. Серед них 5 дітей, які загинули під час обстрілу житлового будинку на вулиці Володимира Сальського. Один хлопчик був у критичному стані на момент удару по «Охматдиту». Він помер у лікарні за три дні.