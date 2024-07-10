Россия почти в восемь раз увеличила производство крылатых ракет Х-101: одна из них ударила по больнице «Охматдет»

Россия в восемь раз увеличила производство крылатых ракет Х-101. Фото: Defense News

Россия производит сейчас почти в восемь раз больше крылатых ракет Х-101, чем до полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times.

По словам журналистов, которые пообщались с экспертами и украинскими чиновниками, эти ракеты содержит западные комплектующие. Это свидетельствует о том, что Москва успешно уклоняется от западных санкций.

В 2021 году, за год до того, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении, Россия изготовила лишь 56 ракет Х-101. В прошлом году Россия изготовила уже 420 таких ракет, говорится в отчете Королевского института объединенных служб — Лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности за прошлый месяц.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что «Россия способна производить большое количество ракет, но качество многих из них очень плохое». Он отметил, что несмотря на то, что точность важна, она не обязательна для российских военных. Независимо от того, попадает Москва в цель или нет, цель всегда по крайней мере частично достигается: «наводить террор».

Справка: Х-101 — российская стратегическая крылатая ракета класса «воздух — земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Она впервые была использована в боевых условиях в 2015 году в ходе российской интервенции в Сирию. Сейчас она широко используется в ходе войны в Украине.

Носителями ракет Х-101 является стратегический бомбардировщик Ту-95.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам на территории России.