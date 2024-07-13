Безпілотники РФ вночі атакували Слов'янськ: зруйновано будинок

Околиці Слов'янська на Донеччині атакували дрони в ніч проти 13 липня. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Через влучання постраждав приватний будинок у районі Славкурорту. На щастя, обійшлося без жертв», — повідомив він.



Як повідомлялося, Сили оборони в ніч проти суботи збили чотири російські безпілотники в Донецькій та Харківській областях.



За 12 липня через російські обстріли загинули 6 жителів Донецької області: 4 у Мирнограді та 2 у Костянтинівці. Ще 22 людей в області за добу дістали поранення.

