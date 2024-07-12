Из-за удара российского беспилотника по Бериславу погибла пожилая женщина

Сегодня в обед, российские войска сбросили с дрона взрывчатку на город, в результате чего тяжелые травмы получила 94-летняя местная жительница. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.





«Врачи в течение нескольких часов отчаянно боролись за жизнь потерпевшей, но ранения оказались слишком тяжелыми. Сердце женщины остановилось в медицинском учреждении», — написал Прокудин.



Напомним, 27 июня, российские оккупационные войска убили жительницу Золотой Балки.