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После жалобы на российских командиров сербский наемник остался без жилья

13 июля 2024, 14:36

После жалобы на российских командиров сербский наемник остался без жилья

Дом сербского снайпера Деяна Берича, который воюет на стороне российских оккупационных войск, сожгли полгода назад. Теперь наемник собирает пожертвования.  

Берич воюет на Донбассе против украинской армии с 2014 года. Как пишет издание ASTRA, его дом в Подмосковье сгорел после того как наемник опубликовал видеообращение о состоянии дел в 119-м полку, а также об отношении российских военных и донецких боевиков к сербским наемникам. Дом подожгли неизвестные. 

В частности, Берич назвал командование полка «ОПГ» и заявил, что командиры не разрешают лечить раненых сербов. Командование, по его словам, относится к сербам «как к скоту» и называет иностранцев «цыганами».

Вернуться в Сербию наемник не может, ведь на родине его осудят на тюремный срок за участие в боевых действиях. Ранее, до полномасштабного вторжения РФ, он получил так называемый «паспорт ДНР». Является ли он гражданином РФ — неизвестно. 

Его внесли в базу сайта «Миротворец», а после начала полномасштабного вторжения России, Берич занялся вербовкой сербских наемников в армию РФ.

В декабре 2023 года Берич стал участником «Команды Путина» — группы избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. 

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