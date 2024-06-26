В Донецке жалуются на беззаконие: причиной стало расследование убийства пропагандиста из США «Техаса»

На оккупированной территории две женщины, представившись близкими российских боевиков, подозреваемых в убийстве, обратились к российскому президенту Владимиру Путину. В сети появилось видео, на котором Ольга Иорданова и Ирина Мальцева просят отпустить двоих задержанных — командира танковой роты 5-й бригады Андрея Иорданова и лейтенанта Владимира Бажина 5-й бригады российской оккупационной армии. Их арестовали по подозрению в убийстве «добровольца» из США Рассела Бентли. Он был похищен, а потом убит в Донецке российскими военными.



Женщины утверждают, что их близких «незаконно» удерживают местные «правоохранители» под руководством российских следователей. Они считают, что убийство Бентли — бывшего гражданина страны, с которой враждует Россия, не может быть причиной того, что они остались без «брата и мужа».



«Мы так радовались, когда пришла Россия, что наконец-то мы будем жить с каким-то порядком, с какими-то законами. А получается, что мы пришли к тому, что мы живем с еще большим беззаконием и каждый, кто имеет здесь хоть какую-то власть, творит все, что хочет», — заявила Ольга Иорданова.



Рассел Бентли пропал в Петровском районе Донецка 8 апреля. По словам жены, он отправился на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим и зафиксировать последствия. Было открыто уголовное дело по факту пропажи.



Позже его жена сообщила, что его похитили российские военные возле автобазы в Петровском районе.



В батальоне «Восток», в составе которого воевал Бентли в 2014–2017 годах, сегодня заявили, что его убийц покрывают.



Как утверждают российские СМИ, некоторые из задержанных уже дали признательные показания. Однако на днях дело передали новому следователю.



По предварительным данным, местных «следователей», российские военные похитили Бентли после того, как услышали его американский акцент. Его приняли за «шпиона». Останки «Техаса» до сих пор не найдены, его тело могли взорвать в автомобиле.

Рассел Бентли родился в Техасе и большую часть жизни прожил в этом американском штате. В 2014 году приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков «ДНР». В 2017 году стал «военным корреспондентом» и блогером, сотрудничал с прокремлевскими СМИ.



Бентли остался жить в Донецке, где женился на местной жительнице.