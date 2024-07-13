Після скарги на російських командирів сербський найманець залишився без житла

Будинок сербського снайпера Деяна Берича, який воює на боці російських окупаційних військ, спалили пів року тому. Тепер найманець збирає пожертвування.



Берич воює на Донбасі проти української армії з 2014 року. Як пише видання ASTRA, його будинок у Підмосков'ї згорів після того, як найманець опублікував відеозвернення про стан справ у 119-му полку, а також про ставлення російських військових та донецьких бойовиків до сербських найманців. Будинок підпалили невідомі.



Зокрема, Берич назвав командування полку «ОЗУ» та заявив, що командири не дозволяють лікувати поранених сербів. Командування, за його словами, ставиться до сербів «як до худоби» та називає іноземців «циганами».



Повернутися до Сербії найманець не може, адже на батьківщині його засудять до тюремного терміну за участь у бойових діях. Раніше до повномасштабного вторгнення РФ він отримав так званий паспорт «ДНР». Чи є він громадянином РФ — невідомо.



Його дані внесли до бази сайту «Миротворець», а після початку повномасштабного вторгнення Росії Берич зайнявся вербуванням сербських найманців до армії РФ.



У грудні 2023 року Берич став учасником Команди Путіна — групи виборців на підтримку висування Володимира Путіна на президентських виборах.