Главное за день: Обстрел Мирнограда. Покушение на Трампа

Общество



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что уже в этом месяце, с 20-х числах июля улучшится ситуация с электроснабжением.



По состоянии на утро 14 июля 131 населенный пункт Донецкой области остается без электроснабжения. Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 1,1 тыс. абонентов в 8 населенных пунктах. Энергетики дали свет 4,2 тыс. абонентам в 3 населенных пунктах.



На бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Это произошло во время митинга в штаге Пенсильвания. Как только Трамп вышел на сцену – раздались звуки стрельбы. На лице у экс-президента было немного крови, к нему сразу поспешила Секретная служба США, его эвакуировали с места инцидента. В результате стрельбы был убит один из зрителей, также есть пострадавший.



Боевые действия



По данным аналитиков украинского проекта DeepState, российские оккупанты захватили поселок Урожайное Волновахского района Донецкой области. А также продвинулись возле Александрополя, Новоселовки Первой и в Макеевке.



С начала этой недели Россия применила против Украины более 700 управляемых авиационных бомб, более 170 ударных беспилотников различных типов и почти 80 ракет.



В Мирнограде россияне попали ракетой по админпостройке и многоэтажке — убили одного человека и еще шесть ранили. По предварительной информации, еще 2 человека находятся под завалами. В Лимане известно о 3 раненых, повреждено по меньшей мере один дом и кафе.



Российские войска 14 июля обстреляли Никополь из артиллерии. В результате ударов двое людей пострадали.



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