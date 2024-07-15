Через російську атаку на «Охматдит» постраждали 300 людей

Внаслідок ракетної атаки на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня постраждали 300 людей. Про це повідомив гендиректор Володимир Жовнір.



В ефірі телемарафону Жовнір також повідомив, що п'ятеро поранених співробітників «Охматдиту» залишаються у лікарнях у тяжкому стані.



Як повідомлялося, ракетний удар росіян 8 липня пошкодив в «Охматдиті» чотири лікувальні та один адміністративний корпус, два медики загинули. Повністю зруйновано корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де проводиться діаліз.



У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, пошкоджено два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому корпусі «Охматдиту» пошкоджено 12 відділень, у тому числі вісім хірургічних, п'ять онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Зруйновано частину єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії.

У Києві вранці 10 липня завершено аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки 8 липня. Внаслідок удару загинули 34 людини. Серед них — 5 дітей — вони загинули під час обстрілу житлового будинку на вулиці Володимира Сальського.



Загалом на момент атаки у клініці перебувало 627 дітей. Після атаки 94 пацієнти були переведені до інших клінік Києва. Одна перекладена дитина померла.