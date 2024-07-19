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Еще 12 детей с родными выехали из оккупации

19 июля 2024, 17:25

Еще 12 детей с родными выехали из оккупации

Еще 12 детей с родными выехали из оккупации

Украина добилась возвращения еще 12 детей с родителями на подконтрольную территорию. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Дети вместе со своими родными проживали на оккупированных территориях в Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Семьи рассказали, как им принудительно навязывали оформлять российские паспорта, ведь без них украинские граждане в оккупации бесправны и не могли пользоваться никакими социальными гарантиями или медицинской помощью. Родителям часто предлагали отправить детей на реабилитацию, которая часто является депортацией или принудительным перемещением. 

Некоторым детям приходилось посещать школы, в которых детям насаждали российскую пропаганду. 

«По словам возвращенных, россияне на ВОТ задерживают, бьют, пытают током, оказывают психологическое давление на взрослых, а детей допрашивают без присутствия родителей и также применяют методы пыток. Также регулярно проводят безосновательные обыски в домах местных жителей», — отметил Лубинец.

В конце декабря 2022 года «Новости Донбасса» писали, что Россия уже депортировала со временно оккупированных территорий Украины более 50 тысяч детей.

Ранее, 17 марта 2023 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за военное преступление — незаконную депортацию детей Украины и незаконное перемещение их с временно оккупированных территорий на Россию.

Уполномоченная по правам ребенка Украины Дарья Герасимчук сообщила, что российские чиновники забрали детей у родителей, отказавшихся сотрудничать с оккупационными властями.

Она также заявила, что 13 тысяч детей приобрели статус сирот или статус лишенных родительской опеки, с начала широкомасштабного вторжения.

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депортация детей Возвращение из оккупации

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