Ще 12 дітей із рідними виїхали з окупації

Україна добилася повернення ще 12 дітей із батьками на підконтрольну територію. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Діти разом зі своїми рідними проживали на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сім'ї розповіли, як їм примусово нав'язували оформлення російських паспортів, адже без них українські громадяни в окупації безправні та не могли користуватись жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою. Батькам часто пропонували відправити дітей на реабілітацію, яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням.

Деяким дітям доводилося відвідувати школи, де насаджували російську пропаганду.



«За словами повернених, росіяни на СОТ затримують, б'ють, катують струмом, чинять психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують тортури. Також регулярно проводять безпідставні обшуки у будинках місцевих жителів», — зазначив Лубінець.

Наприкінці грудня 2022 року «Новини Донбасу» писали, що Росія депортувала з тимчасово окупованих територій України понад 50 тисяч дітей.



Раніше, 17 березня 2023 року, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин — незаконну депортацію дітей України та незаконне переміщення їх з тимчасово окупованих територій в Росію.



Уповноважена з прав дитини Дар'я Герасимчук повідомила, що російські чиновники забрали дітей у батьків, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою.



Вона також заявила, що 13 тисяч дітей набули статусу сиріт або статусу позбавлених батьківського піклування з початку широкомасштабного вторгнення.