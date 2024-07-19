Водовод «Дон — Донбасс» прорван, дончане против застроек, а Иловайск — в транспортном вакууме: дайджест из оккупации

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин решил застроить часть оккупированных Донецка и Макеевки, но местные жители выступили против.



Обстрелов нет, но свет по графикам — новые реалии на захваченных территориях.



Россия приговорила уроженца Снежного к 12 годам колонии строгого режима за переводы фонду Сергея Притулы.



В Луганске демонтировали монументы «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам Голодомора».



Донецк остался без воды из водовода «Дон — Донбасс». В «ДНР» говорят, что это временно.



В Херсонской области решили ввести пропускную систему в 15-километровой зоне от линии фронта.



Об этих, а также о других важных событиях в оккупации — в свежем выпуске проекта «Новостей Донбасса» «За гранью».