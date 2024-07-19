Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін вирішив забудувати частину окупованих Донецька та Макіївки, але місцеві жителі виступили проти.
Обстрілів немає, але світло за графіками — нові реалії на захоплених територіях.
Росія засудила уродженця Сніжного до 12 років колонії суворого режиму за перекази фонду Сергія Притули.
У Луганську демонтували монументи «Жертвам сталінських репресій» та «Жертвам Голодомору».
Донецьк залишився без води із водоводу «Дон — Донбас». У «ДНР» кажуть, що це є тимчасово.
У Херсонській області вирішили запровадити пропускну систему за 15-кілометрову зону від лінії фронту.
Про ці, а також інші важливі події в окупації — у свіжому випуску проєкту «Новин Донбасу» «За гранню».