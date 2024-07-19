Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації

19 липня 2024, 22:36

Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін вирішив забудувати частину окупованих Донецька та Макіївки, але місцеві жителі виступили проти.

 Обстрілів немає, але світло за графіками — нові реалії на захоплених територіях.

 Росія засудила уродженця Сніжного до 12 років колонії суворого режиму за перекази фонду Сергія Притули.

 У Луганську демонтували монументи «Жертвам сталінських репресій» та «Жертвам Голодомору».

Донецьк залишився без води із водоводу «Дон — Донбас». У «ДНР» кажуть, що це є тимчасово.

 У Херсонській області вирішили запровадити пропускну систему за 15-кілометрову зону від лінії фронту.

Про ці, а також інші важливі події в окупації — у свіжому випуску проєкту «Новин Донбасу» «За гранню». 

ТЕГИ

Інше
окупація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:36
Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації
18:45
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
18:08
«ЛНР»: В окупованій Кремінній поранено голову місцевої «поліції»
17:51
«ДНР» похвалилася, як багато українського зерна вона вивезла до Росії через порт Маріуполя
14:07
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:32
Подача води в Донецьк зупинилася: стався прорив на трубопроводі Дон – Донбас
10:55
ЗСУ завдали ракетного удару по окупованому Луганську
09:52
Рано вранці російські війська обстріляли Чугуїв: є постраждалі та руйнування
07:26
Просування російських військ зафіксовано на чотирьох напрямках — DeepState
23:42
Головне за день: Морські дрони атакували російську базу у Криму. Покровськ під вогнем
20:42
Новий водогін, що веде з Росії до Донецька, пошкоджений через можливу диверсію — ЗМІ
19:20
В окупованій Горлівці від вибуху загинув пасажир автобуса, є поранені
17:55
Підрив авто на міні: в окупації загинули троє співробітників «Води Донбасу»
14:34
ФСБ заявила про запобігання підпалу будівлі суду в Донецьку
11:28
На захопленій частині Донеччини запроваджують графік відключень світла
11:24
Вночі росіяни обстріляли шахту у Новогродівці та шахтарський автобус у Покровську
09:58
Армія РФ 25 разів обстріляла населені пункти Донецької області минулої доби
08:05
У Кринках близько 800 українських військових зникли безвісти
07:30
Росіяни просунулися у Калинівці, біля Карлівки та Залізного — DeepState
00:06
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ залишили Кринки
усі новини
22:36
Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації
22:23
У Львові стріляли в Ірину Фаріон: подробиці (доповнено)
21:35
Російський удар по Миколаєву: серед загиблих — дитина
20:37
Пам'ятник на могилі Пригожина облили фарбою та додали йому ще один атрибут
20:10
У зруйнованому селищі Ставки на Донеччині залишається 66 людей — поліція
19:29
У Лимані через російську атаку горіла адмінбудівля: рятувальники ліквідували пожежу
19:14
«Укренерго» пообіцяло менше відключень світла в суботу
18:45
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
18:08
«ЛНР»: В окупованій Кремінній поранено голову місцевої «поліції»
17:51
«ДНР» похвалилася, як багато українського зерна вона вивезла до Росії через порт Маріуполя
17:25
Ще 12 дітей із рідними виїхали з окупації
17:07
Зеленський: Гаряча стадія війни може завершитися до кінця поточного року
17:01
На Покровському напрямку наступальний потенціал РФ зменшився. Що відомо
16:38
У Дружківському ЦНАПі можна буде оформити внутрішній паспорт і паспорт для виїзду за кордон
15:01
Намагався обстрілювати позиції: ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області
14:30
Серйозні порушення під час перевірки справедливості відключення світла виявлено у шести областях України
14:23
Підрозділ «Птахи Мадяра» перекинули до Донецької області
14:07
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:01
Війська Росії з артилерії обстріляли приватний сектор Курахівки на Донеччині: є влучання в будинок
13:32
Подача води в Донецьк зупинилася: стався прорив на трубопроводі Дон – Донбас
усі новини
ВІДЕО
Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації
19 липня, 22:36
Командир підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді. Фото: особиста сторінка Бровді у телеграмі Підрозділ «Птахи Мадяра» перекинули до Донецької області
19 липня, 14:23
Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі
18 липня, 22:00
Атака дронів СБУ на базу берегової охорони РФ на озері Донузлав у Криму. Фото: кадр з відео Дрони СБУ вночі атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав у Криму: уражені кілька об'єктів
18 липня, 17:19
У ФСБ Росії відрапортували про запобігання підпалу будівлі суду у Донецьку. Фото: ДАН ФСБ заявила про запобігання підпалу будівлі суду в Донецьку
18 липня, 14:34
Легіон «Свобода Росії» заявив про знищення кількох одиниць військової техніки на аеродромі у Пермському краї. Скриншот відео Легіон «Свобода Росії» заявив про знищення військової техніки під Перм'ю
18 липня, 13:42

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір