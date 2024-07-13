Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►

В Северодонецке Луганской области эксгумируют тела мирных жителей, погибших во время захвата города. А в Луганске создают братские могилы российских солдат. Также в Луганске к концу этого года якобы планировали запустить электробусы, но запуск сорван из-за нехватки водителей.



Жителям захваченных регионов выплачивают долги по зарплате только через прокуратуру.



В учебных заведениях на захваченной территории открывается все больше кадетских классов.



Об этих, а также других важных событиях в оккупации рассказывает проект «Новостей Донбасса» «За гранью».