У ніч проти суботи російські війська вдарили по Покровську на Донеччині

Протягом 19 липня російська армія завдала 2 696 ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Про це повідомили у поліції регіону.

Є влучання в 11 населених пунктах: містах Курахове, Лиман, Торецьк, селищах Гродівка, Райгородок, селах Малинівка, Маркове, Мирне, Михайлівка, Рай-Олександрівка, Ставки.

Пошкоджені 23 цивільні об'єкти: 15 житлових будинків, навчальний заклад, кафе, автотранспорт, критична інфраструктура.

Щонайменше п'ять авіабомб окупанти скинули на Торецьк, а також обстріляли місто з артилерії. Відомо про одного загиблого мирного жителя та двох поранених.



По Гродівці окупанти вдарили двома керованими бомбами КАБ-500 та КАБ-250 — поранили мирного жителя, пошкодили житло та інфраструктуру.



Михайлівку РФ атакувала дроном — травмовано двох мирних жителів. Є поранений у Малинівці.



Райгородок війська Росії обстріляли з РСЗВ «Ураган» з касетним зарядом 9Н210, руйнування зазнали 11 приватних будинків, автомобілі.



Крім того, в ніч проти 20 липня російські війська завдали ударів по місту Покровськ і селищу Перше Травня. Попередньо, жителі не постраждали, пошкоджені три будинки, адмінбудівля та будівля підприємства. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.