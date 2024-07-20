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У ніч проти суботи російські війська вдарили по Покровську на Донеччині

20 липня 2024, 11:19

У ніч проти суботи російські війська вдарили по Покровську на Донеччині

У ніч проти суботи російські війська вдарили по Покровську на Донеччині

Протягом 19 липня російська армія завдала 2 696 ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Про це повідомили у поліції регіону. 

Є влучання в 11 населених пунктах: містах Курахове, Лиман, Торецьк, селищах Гродівка, Райгородок, селах Малинівка, Маркове, Мирне, Михайлівка, Рай-Олександрівка, Ставки.

Пошкоджені 23 цивільні об'єкти: 15 житлових будинків, навчальний заклад, кафе, автотранспорт, критична інфраструктура.

Щонайменше п'ять авіабомб окупанти скинули на Торецьк, а також обстріляли місто з артилерії. Відомо про одного загиблого мирного жителя та двох поранених.

По Гродівці окупанти вдарили двома керованими бомбами КАБ-500 та КАБ-250 — поранили мирного жителя, пошкодили житло та інфраструктуру.

Михайлівку РФ атакувала дроном — травмовано двох мирних жителів. Є поранений у Малинівці.

Райгородок війська Росії обстріляли з РСЗВ «Ураган» з касетним зарядом 9Н210, руйнування зазнали 11 приватних будинків, автомобілі.

Крім того, в ніч проти 20 липня російські війська завдали ударів по місту Покровськ і селищу Перше Травня. Попередньо, жителі не постраждали, пошкоджені три будинки, адмінбудівля та будівля підприємства. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ
Події
наслідки обстрілу

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