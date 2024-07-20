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Обстрелы РФ по Украине: в каких регионах есть разрушения и жертвы — сводка за сутки

20 июля 2024, 10:19

Обстрелы РФ по Украине: в каких регионах есть разрушения и жертвы — сводка за сутки

Обстрелы РФ по Украине: в каких регионах есть разрушения и жертвы — сводка за сутки

За пятницу, 19 июля, российская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 106 управляемых авиабомб (УАБ). Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины в Facebook. Кроме этого оккупант совершил более 4500 обстрелов, из них 151 — из реактивных систем залпового огня.

Также от обстрелов РФ повреждена и мирная инфраструктура, пострадали украинцы в разных регионах страны. 

Российские войска ночью нанесли удар по железное дороге в Харьковской области, пострадали четыре человека, повреждены здания и подвижной состав, сообщает «Укрзализныця».

Российские беспилотники так же ночью атаковали системы передачи электроэнергии в Сумской, Полтавской и Черниговской областях, сообщает «Укрэнерго».

В Сумской области погибла 62-летняя женщина, ее 66-летний муж получил ранения. Повреждены три магазина и пекарня, сообщили в полиции.

В Херсонской области оккупанты за сутки обстреляли 13 громад и Херсон, в результате чего погибли три человека, еще 13 были ранены, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

В ночь на субботу ВС РФ нанесли ракетный удар по Барвенкову Изюмского района Харьковской области, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Повреждено более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили. Погибли 2 мужчины и 3 человека ранены.

Число пострадавших в результате ракетного удара по жилому кварталу в Николаеве увеличилось до 24, среди них — 4 ребенка. Как сообщалось ранее, три человека погибли.

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