Зеленський та Трамп домовилися про зустріч в Україні, але без чітких дат — ОП

Під час розмови президента України Володимира Зеленського та кандидата у президенти США Дональда Трампа обговорювалася можливість візиту Трампа до України, проте про конкретику поки що говорити зарано. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Зеленського Сергій Никифоров.



«Скажімо так: було зафіксовано принципову згоду обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже рано. Це вже команди працюватимуть і узгоджуватиме графіки, деталі, коли це може бути можливо», — сказав Никифоров.



Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа до України, він відповів, що «це справді обговорювалося — коли це має статися і де. Але конкретика ще дуже передчасна — і формат, і час, і місце», — сказав Никифоров.



Прессекретар Зеленського також розповів, що сторони обговорили удар російської армії по Миколаєву 19 липня та удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня. При цьому Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються виправдати дії Путіна.



«Жодних виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний убивця, президент так і сказав у телефонній розмові», — розповів Никифоров.



Прессекретар додав, що «Трамп сказав також дуже цікаву річ: він сказав не вірити фейковим новинам, що його перемога на виборах може бути вигідною Росії».



Як повідомлялося, Зеленський та Трамп поговорили в ніч проти 20 липня. Президент України зазначив, що домовився з Трампом обговорити на особистій зустрічі, «які кроки можуть зробити світ справедливим та по-справжньому міцним».



Колишній президент США заявляв, що закінчить війну на момент своєї інавгурації у січні.



Україна не збирається йти на компроміси з Росією, відмовляючись від будь-яких територій задля припинення війни. Про це раніше заявили в Офісі президента.

