«ДНР»: Ще одна причина відсутності води в окупації – спека

Окупаційна адміністрація «ДНР» заявила, що води в будинках мешканців захоплених територій Донецької області може не бути, зокрема, через аномальну спеку.



Через високу температуру в окупації спостерігається нестабільне енергопостачання, що призводить до перебоїв у подачі води, аж до зупинки помпових станцій, заявили в «ДНР».



Раніше у тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води через відключення світла у Росії. Так, збудований російськими окупантами, водопровід «Дон — Донбас» перестав працювати.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій частині Донецької області через відсутність електропостачання води немає, в регіоні вводили графік відключень світла.