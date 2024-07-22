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Главное за день: Бои под Покровском. Украинские дроны атаковали аэродром Морозовск

22 июля 2024, 23:48

Главное за день: Бои под Покровском. Украинские дроны атаковали аэродром Морозовск

Политика

Новые неизвестные покупатели начали накапливать десятки судов, способных перевозить сжиженный природный газ (СПГ). Это говорит о том, что Россия расширяет свой «теневой флот» танкеров для перевозки газа, сообщает британское издание Financial Times. Ранее Москва аналогичным образом создала теневой флот танкеров для транспортировки нефти по всему миру в условиях западных санкций, часто используя ОАЭ как центр энергетической торговли.

Общество

Из Торецкой громады Донецкой области эвакуировали 64 жителя в течение прошлой недели. Спецоперацию провела спасательная группа «Феникс».  Из прифронтовых регионов Луганской области удалось вывезти трех людей. В местной администрации в очередной раз призвали граждан эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Оккупационная администрация «ДНР» заявила, что воды в домах жителей захваченных территорий Донецкой области может не быть, в том числе, из-за аномальной жары. Якобы из-за высокой температуры в оккупации наблюдается нестабильное энергоснабжение, что приводит к перебоям в подаче воды, вплоть до полной остановки насосных станций. Ранее во временно оккупированном Донецке остановилась подача воды из-за отключения света в России. Так, построенный российскими оккупантами, водопровод «Дон — Донбасс» перестал работать.

В оккупированной Макеевке в жилом доме рухнул подъезд. Российский «следком» установил, что в доме квартала Гвардейский взорвался газ. В доме пострадали два человека, один прохожий также получил травмы.

Боевые действия

Согласно данным аналитиков DeepState, войска России продвинулись в городе Зализное и поселке Нью-Йорк Донецкой области, а также возле поселков Пантелеймоновка и Калиновка.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска продолжают рваться в направлении города Покровск Донецкой области. По его словам, жестокие бои продолжаются в городе Красногоровка, в районах городов Часов Яр и Зализное, поселка Пивничное и села Прогресс.

Оккупанты нанесли удар по поселкам Перебудова и Раздольное Донецкой области авиабомбами. Двое женщин и двое мужчин доставили в больницу. В Раздольном повреждено 16 объектов. В результате атаки два человека получили ранения. На Константиновку росармия сбросила три авиабомбы: ранены мужчина, повторные повреждения получили здание «Новой почты», фасады многоквартирных домов, несколько магазинов.

В Донецкой области во время боевых действий отключалась воздушная линия, в результате этого была обесточена местная шахта, под землей оказалось 57 работников. Их уже вывели на поверхность.

В группировке «ДНР» заявили, что на оккупированной территории за день шесть человек ранены обстрелами. Еще один — погиб. Повреждены 11 жилых домов в Донецке, Никитовском районе Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе Донецка, газопровод в Никитовском районе Горловки.

В ночь на 22 июля в Морозовске Ростовской области вблизи военного аэродрома прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым. На одном из видео после «прилета» видно, как поднимается густой столб дыма. Как отмечают авторы, дрон попал в цистерну.

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