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Расширять теневой газовый флот РФ помогают неизвестные компании — FT

22 июля 2024, 16:53

Расширять теневой газовый флот РФ помогают неизвестные компании — FT

Новые неизвестные покупатели начали накапливать десятки судов, способных перевозить сжиженный природный газ (СПГ). Это говорит о том, что Россия расширяет свой «теневой флот» танкеров для перевозки газа. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Отмечается, что несколько ранее неизвестных компаний, в большинстве своем зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, в течение 2024 года быстро приобрели суда для транспортировки СПГ, что привело к росту цен на рынке, особенно на самые старые корабли.

Ранее Москва аналогичным образом создала теневой флот танкеров для транспортировки нефти по всему миру в условиях западных санкций, часто используя ОАЭ как центр энергетической торговли.

Продажи российского СПГ пострадали от западных санкций меньше, чем нефти, Москва готовится к возможному усилению ограничений. По данным консалтинговой компании Windward, со второго квартала 2023 года более 50 судов для транспортировки СПГ сменили владельцев на компании, расположенные в ОАЭ, в то время как ранее такие транзакции были редкими.

Некоторые из вновь приобретенных судов для СПГ теперь курсируют по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из России.

СПГ приобрел важное значение для российской экономики в условиях войны, обеспечивая ценные доходы после потери трубопроводных экспортов в Европу с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Крупные рынки для российского СПГ — ЕС и Азия — воздерживаются от введения запрета на импорт во избежание дестабилизации глобального рынка газа, однако Запад начал принимать меры по ограничению торговли. В частности, в июне ЕС одобрил ограничения, запрещающие перегрузку российского СПГ с крупных ледокольных судов на меньшие суда в портах ЕС, что значительно ограничивает возможности России для глобального распределения газа.

Напомним, 22 июля Евросоюз продлил ограничительные меры против экономики РФ из-за ее войны против Украины еще на шесть месяцев – до 31 января 2025 года.

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