Взрыв газа в доме оккупированной Макеевки — рушится подъезд

В оккупированной Макеевке в жилом доме рушится подъезд. В местных СМИ показали разрушения после взрыва газа 21 июля.



Так, во втором подъезде разрушена одна межквартирная панель, также одна панель — со следами значительных деформаций. Кроме этого, пострадали перекрытия выше 2 и до 5 этажей по стояку пострадавших квартир, аналогично наблюдаются деформации по лестничным пролетам всего подъезда. Также повреждены оконные блоки и ряд дверных проемов.

Российский «следком» установил, что утром 21 июля в жилом доме квартала Гвардейский взорвался газ. В доме пострадали два человека, один прохожий также получил травмы.

Подъезд, где произошел взрыв, временно расселили.



Несущие конструкции дома обследует специальная комиссия. Пока неизвестно, можно ли там оставаться жить.