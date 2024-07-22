Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Бої під Покровськом. Українські дрони атакували аеродром Морозовськ

22 липня 2024, 23:48

Головне за день: Бої під Покровськом. Українські дрони атакували аеродром Морозовськ

Політика

 Нові невідомі покупці почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ (ЗПГ). Це говорить про те, що Росія розширює свій "тіньовий флот" танкерів для перевезення газу, повідомляє британське видання Financial Times. Раніше Москва аналогічно створила тіньовий флот танкерів для транспортування нафти по всьому світу в умовах західних санкцій, часто використовуючи ОАЕ як центр енергетичної торгівлі.

Суспільство

 З Торецької громади Донецької області протягом минулого тижня евакуювали 64 мешканців. Спецоперацію провела рятувальна група "Фенікс". Із прифронтових регіонів Луганської області вдалося вивезти трьох людей. У місцевій адміністрації вкотре закликали громадян евакуюватися до безпечніших регіонів України.

Окупаційна адміністрація «ДНР» заявила, що води в будинках мешканців захоплених територій Донецької області може не бути, зокрема, через аномальну спеку. Нібито через високу температуру спостерігається нестабільне енергопостачання, що призводить до перебоїв у подачі води, аж до зупинки насосних станцій. Раніше у тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води через відключення світла у Росії. Так, збудований російськими окупантами, водопровід «Дон — Донбас» перестав працювати.

В окупованій Макіївці в житловому будинку завалився під'їзд. Російський «слідком» встановив, що у будинку кварталу Гвардійський вибухнув газ. Постраждали двоє людей, один перехожий також отримав травми.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, війська Росії просунулися в місті Залізне та селищі Нью-Йорк Донецької області, а також біля селищ Пантелеймонівка та Калинівка.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив , що російські війська продовжують рватися у напрямку міста Покровськ Донецької області. За його словами, жорстокі бої тривають у місті Красногорівка, в районах міст Часів Яр та Залізне, селища Північне та села Прогрес.

Окупанти завдали удару по селищам Перебудова та Роздольне Донецької області авіабомбами. Двоє жінок та двоє чоловіків доправили до лікарні. У Раздольному пошкоджено 16 об'єктів. В результаті атаки двоє людей отримали поранення. На Костянтинівку росармія скинула три авіабомби: поранено чоловіка, повторні пошкодження отримали будівля «Нової пошти», фасади багатоквартирних будинків, кілька магазинів.

У Донецькій області під час бойових дій відключалася повітряна лінія, внаслідок цього було знеструмлено місцеву шахту, під землею опинилося 57 працівників. Їх уже вивели на поверхню.

В угрупуванні «ДНР» заявили , що на окупованій території за день шістьох людей поранено обстрілами. Ще один – загинув. Пошкоджено 11 житлових будинків у Донецьку, Микитівському районі Горлівки, а також дві освітні установи у Калінінському районі Донецька, газопровід у Микитівському районі Горлівки.

У ніч проти 22 липня у Морозівську Ростовської області поблизу військового аеродрому пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів над містом піднявся дим. На одному з відео після прильоту видно, як піднімається густий стовп диму. Як зазначають автори, дрон влучив у цистерну.

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:48
Головне за день: Бої під Покровськом. Українські дрони атакували аеродром Морозовськ
23:23
«ДНР»: Ще одна причина відсутності води в окупації – спека
21:00
«ДНР»: За день у Горлівці та Донецьку шестеро людей дістали поранень під обстрілами
19:00
Вибух газу: в будинку окупованої Макіївки руйнується під'їзд
13:47
У Маріуполі вагітну жінку у тяжкому стані відмовилися приймати у лікарні та викликали охорону
12:57
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: попередньо, загинула жінка
23:15
Головне за день: Байден вийшов із президентських перегонів. РФ окупувала село на Донеччині
14:55
У Донецьку зупинилася подача води з Дону: причина
13:09
В окупованому селі під Ясинуватою під час скидання вибухонебезпечного предмета загинула жінка
16:31
«ДНР»: Територію автопарку в Донецьку обстріляли двічі
12:30
В окупованому Донецьку обстріляли автобусний парк
23:20
Головне за день: Обстріл Миколаєва та Чугуєва. У Львові стріляли в Ірину Фаріон
22:36
Водовід Дон – Донбас прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації
18:45
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
18:08
«ЛНР»: В окупованій Кремінній поранено голову місцевої «поліції»
17:51
«ДНР» похвалилася, як багато українського зерна вона вивезла до Росії через порт Маріуполя
14:07
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:32
Подача води в Донецьк зупинилася: стався прорив на трубопроводі Дон – Донбас
10:55
ЗСУ завдали ракетного удару по окупованому Луганську
09:52
Рано вранці російські війська обстріляли Чугуїв: є постраждалі та руйнування
усі новини
23:48
Головне за день: Бої під Покровськом. Українські дрони атакували аеродром Морозовськ
23:23
«ДНР»: Ще одна причина відсутності води в окупації – спека
22:30
ЗСУ знищили російський військовий комплекс «ТОР» на Донеччині
21:00
«ДНР»: За день у Горлівці та Донецьку шестеро людей дістали поранень під обстрілами
19:42
На Донеччині узбережжя водоймища незаконно продали: землю повернули через суд
19:00
Вибух газу: в будинку окупованої Макіївки руйнується під'їзд
18:35
Яким буде графік відключення світла у вівторок
18:18
Піротехніки знищили авіабомбу ФАБ-500 на Донеччині
17:23
З Торецької громади евакуювали 64 людини, серед них 2 дітей
17:22
В Україні працювала велика мережа наркодилерів: частину з них уже затримали
16:53
Розширювати «тіньовий газовий флот» РФ допомагають невідомі компанії — FT
16:36
Армія РФ авіабомбами вдарила по Перебудові на Донеччині: четверо людей поранені
16:19
Без світла на Донеччині залишаються 150 населених пунктів — Міненерго
16:03
Російська авіація скинула три авіабомби на Роздольне в Донецькій області: є поранені
15:38
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
15:17
Обстріл Покровська 20 липня: як ліквідовують наслідки російської атаки
14:13
Армія РФ з дрона атакувала приватний будинок у Селидовому: пошкоджено квадроцикл
13:47
У Маріуполі вагітну жінку у тяжкому стані відмовилися приймати у лікарні та викликали охорону
13:35
Війська РФ вдарили авіабомбами по Костянтинівці в Донецькій області: поранено чоловіка
13:11
ЗСУ зупинили масований прорив військ Росії на Донечтині: знищено колону бронетехніки
усі новини
ВІДЕО
Піротехніки знищили бомбу. Фото: скрин з відео Піротехніки знищили авіабомбу ФАБ-500 на Донеччині
22 липня, 18:18
На Донеччині відбулася евакуація людей. Фото: ДСНС З Торецької громади евакуювали 64 людини, серед них 2 дітей
22 липня, 17:23
Персонал маріупольської лікарні, де відмовилися приймати вагітну жінку у тяжкому стані. Фото: кадр із відео У Маріуполі вагітну жінку у тяжкому стані відмовилися приймати у лікарні та викликали охорону
22 липня, 13:47
Спроба масованого прориву ЗС РФ на Донеччині. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили масований прорив військ Росії на Донечтині: знищено колону бронетехніки
22 липня, 13:11
Окупований Донецьк сьогодні потрапив під обстріл. Фото: «Типовий Донецьк»/Telegram Окупований Донецьк потрапив під обстріл: попередньо, загинула жінка
22 липня, 12:57
Безпілотники атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. Фото: місцеві телеграм-канали Дрони вдарили по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області РФ: там почалася пожежа
22 липня, 09:37
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір