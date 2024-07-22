Головне за день: Бої під Покровськом. Українські дрони атакували аеродром Морозовськ

Політика



Нові невідомі покупці почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ (ЗПГ). Це говорить про те, що Росія розширює свій "тіньовий флот" танкерів для перевезення газу, повідомляє британське видання Financial Times. Раніше Москва аналогічно створила тіньовий флот танкерів для транспортування нафти по всьому світу в умовах західних санкцій, часто використовуючи ОАЕ як центр енергетичної торгівлі.



Суспільство



З Торецької громади Донецької області протягом минулого тижня евакуювали 64 мешканців. Спецоперацію провела рятувальна група "Фенікс". Із прифронтових регіонів Луганської області вдалося вивезти трьох людей. У місцевій адміністрації вкотре закликали громадян евакуюватися до безпечніших регіонів України.



Окупаційна адміністрація «ДНР» заявила, що води в будинках мешканців захоплених територій Донецької області може не бути, зокрема, через аномальну спеку. Нібито через високу температуру спостерігається нестабільне енергопостачання, що призводить до перебоїв у подачі води, аж до зупинки насосних станцій. Раніше у тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води через відключення світла у Росії. Так, збудований російськими окупантами, водопровід «Дон — Донбас» перестав працювати.



В окупованій Макіївці в житловому будинку завалився під'їзд. Російський «слідком» встановив, що у будинку кварталу Гвардійський вибухнув газ. Постраждали двоє людей, один перехожий також отримав травми.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, війська Росії просунулися в місті Залізне та селищі Нью-Йорк Донецької області, а також біля селищ Пантелеймонівка та Калинівка.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив , що російські війська продовжують рватися у напрямку міста Покровськ Донецької області. За його словами, жорстокі бої тривають у місті Красногорівка, в районах міст Часів Яр та Залізне, селища Північне та села Прогрес.



Окупанти завдали удару по селищам Перебудова та Роздольне Донецької області авіабомбами. Двоє жінок та двоє чоловіків доправили до лікарні. У Раздольному пошкоджено 16 об'єктів. В результаті атаки двоє людей отримали поранення. На Костянтинівку росармія скинула три авіабомби: поранено чоловіка, повторні пошкодження отримали будівля «Нової пошти», фасади багатоквартирних будинків, кілька магазинів.



У Донецькій області під час бойових дій відключалася повітряна лінія, внаслідок цього було знеструмлено місцеву шахту, під землею опинилося 57 працівників. Їх уже вивели на поверхню.



В угрупуванні «ДНР» заявили , що на окупованій території за день шістьох людей поранено обстрілами. Ще один – загинув. Пошкоджено 11 житлових будинків у Донецьку, Микитівському районі Горлівки, а також дві освітні установи у Калінінському районі Донецька, газопровід у Микитівському районі Горлівки.



У ніч проти 22 липня у Морозівську Ростовської області поблизу військового аеродрому пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів над містом піднявся дим. На одному з відео після прильоту видно, як піднімається густий стовп диму. Як зазначають автори, дрон влучив у цистерну.



Новини Донбасу у відеоформаті:





Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.