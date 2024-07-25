В Україні запустили проєкт для обміну засуджених колабораціоністів на полонених українців

В Україні запустили проєкт для обміну людей, звинувачених у колабораціонізмі, на полонених українців.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини презентували спільний державний проєкт «Хочу до своїх».



Метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів та інших людей, які співпрацювали чи допомагали російським окупаційним силам у війні проти України.



Як розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов, дані цих людей публікуватимуть на сайті проєкту. Завдяки опції «згода на обмін» засуджені колабораціоністи зможуть дати згоду бути обміненими на українців, які перебувають у російській неволі.



«Завдяки проєкту громадяни також дізнаються про можливість припинити вимушену співпрацю з ворогом і про те, як повідомити правоохоронців про ворожих агентів у своєму оточенні, щоб запобігти їхнім подальшим злочинам», — зазначили в пресслужбі української розвідки.



Для цього потрібно знайти та заповнити спеціальну форму на сайті. Також на сайті проєкту публікуватиметься інформація про засуджених російських агентів, зрадників і колабораціоністів, які погодилися на обмін і відправлення до РФ.