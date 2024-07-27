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Главное за день: Обстрел Сумской области. Атакованы три аэродрома в РФ

27 июля 2024, 23:00

Главное за день: Обстрел Сумской области. Атакованы три аэродрома в РФ

Общество

На оккупированной территории Донецкой области представители дома-интерната для инвалидов присвоили себе часть социальных выплат.

Боевые действия

Минимум 5 человек ранены в результате ударов по Покровскому району Донецкой области. На Курахово российские войска сбросили ФАБ-500, ранены 4 человека. Повреждены более 10 домов и инфраструктурный объект, уничтожили админздание. Мирноград подвергся удару такой же бомбой — ранен ребенок. Повреждено около трех десятков частных домов, разрушено админздание.

Российские войска обстреляли Сумскую область. Ранены 13 мирных жителей, из которых 7 — дети. В областной прокуратуре сообщили, что несовершеннолетний ребенок погиб. Мальчику было 14 лет. Повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.

Оккупированная Горловка несколько раз подверглась обстрелам. В группировке «ДНР» заявили, что два человека пострадали, есть повреждения инфраструктуры. Повреждена линия 35 кВ, без света остались фильтровальные станции №1, №2 и резервная насосная. Без света остались поселок Короленко, жилой массив «Квартал 245», жилой массив «Строитель», поселок шахты им. Н. А. Изотова. Также поврежден автопарк предприятия «Донэкотранс».

В ночь на 27 июля и утром украинские беспилотники атаковали военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области, «Дягилево» в Рязанской области и военный аэродром «Оленья» в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани. На аэродроме «Оленья» в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

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