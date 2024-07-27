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В оккупированном Шахтерске у детей с инвалидностью хотели забрать часть социальных выплат

27 июля 2024, 15:56

В оккупированном Шахтерске у детей с инвалидностью хотели забрать часть социальных выплат

На оккупированной территории Донецкой области представители дома-интерната для инвалидов присвоили себе часть социальных выплат. 

Как сообщает местная пресса, в Шахтерске с января по март этого года 50% социальных выплат, полагающихся детям с инвалидностью перечислялись на банковский счет учреждения в качестве платы за предоставленные бесплатные социальные услуги. 

Так называемая «прокуратура» под контролем группировки «ДНР» вмешалась и перенаправила данные о нарушениях в российские органы труда и социальной политики. Утверждается, что на личные счета 69 детей с инвалидностью возвращены более 827 тысяч рублей (около 400 тысяч гривен). 

О наказании руководства дома-интерната ничего не сообщается. 

 

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