В оккупированном Шахтерске у детей с инвалидностью хотели забрать часть социальных выплат

На оккупированной территории Донецкой области представители дома-интерната для инвалидов присвоили себе часть социальных выплат.



Как сообщает местная пресса, в Шахтерске с января по март этого года 50% социальных выплат, полагающихся детям с инвалидностью перечислялись на банковский счет учреждения в качестве платы за предоставленные бесплатные социальные услуги.



Так называемая «прокуратура» под контролем группировки «ДНР» вмешалась и перенаправила данные о нарушениях в российские органы труда и социальной политики. Утверждается, что на личные счета 69 детей с инвалидностью возвращены более 827 тысяч рублей (около 400 тысяч гривен).



О наказании руководства дома-интерната ничего не сообщается.