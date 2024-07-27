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Головне за день: Обстріл Сумської області. Атаковано три аеродроми в РФ

27 липня 2024, 23:00

Головне за день: Обстріл Сумської області. Атаковано три аеродроми в РФ

Суспільство

 На окупованій території Донецької області представники будинку-інтернату для інвалідів забрали собі частину соціальних виплат.

Бойові дії

 Мінімум 5 людей поранено внаслідок ударів по Покровському району Донецької області. На Курахове російські війська скинули ФАБ-500, поранено 4 особи. Пошкоджено понад 10 будинків та інфраструктурний об'єкт, знищено адмінбудівлю. Мирноград зазнав удару такою самою бомбою — поранена дитина. Пошкоджено близько трьох десятків приватних будинків, зруйновано адмінбудівлю.

Російські війська обстріляли Сумську область. Поранено 13 мирних жителів, з яких 7 – діти. В обласній прокуратурі повідомили, що неповнолітня дитина загинула. Хлопчику було 14 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

Окупована Горлівка кілька разів зазнала обстрілів. В угрупуванні «ДНР» заявили, що двоє людей постраждали, є пошкодження інфраструктури. Пошкоджено лінію 35 кВ, без світла залишилися фільтрувальні станції №1, №2 та резервна насосна. Без світла залишилося селище Короленка, житловий масив «Квартал 245», житловий масив «Будівельник», селище шахти ім. Н. А. Ізотова. Також пошкоджено автопарк підприємства «Донекотранс».

У ніч на 27 липня та вранці українські безпілотники атакували військовий аеродром у місті Енгельс Саратовської області, «Дягілєво» у Рязанській області та військовий аеродром «Оленья» у Мурманській області. Також внаслідок атаки дронів-камікадзе було вражено нафтопереробний завод у Рязані. На аеродромі «Олень» у Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження далекого бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

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