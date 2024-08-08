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Успехи ВСУ в Курской области: как отреагировали в Офисе президента и что говорит иностранная разведка

08 августа 2024, 19:30

Успехи ВСУ в Курской области: как отреагировали в Офисе президента и что говорит иностранная разведка

Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области РФ увенчалось первоначальным успехом, сообщают во французской разведке.

«Наступление ВСУ в Курской области, использовавшее элемент внезапности и противодействовавшее силам менее подготовленным, чем на восточном фронте, похоже, увенчалось некоторым первоначальным успехом», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х Министерства обороны Франции 8 августа. 

Украина контролирует газоизмерительную станцию, расположенную примерно в пяти милях внутри России, сказал на условиях анонимности советник президента Украины Владимира Зеленского The Washington Post.

Он также добавил, что «Украина пока не подверглась критике со стороны Вашингтона за трансграничное нападение».

Аналитики предполагают, что в качестве рычага давления целью Украины может быть отключение всех поставок российского газа в Европу.

«В четверг газ все еще поступал через Суджу, последний действующий пункт отгрузки по трубопроводу, по которому российский природный газ поставляется в Европу через Украину. Украина получает выгодную плату за транзит, но выразила желание перекрыть оставшийся энергетический бизнес России в Европе», — считают в The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о последних событиях Курской области, однако о прямом участии армии Украины в эскалации на территории РФ он ничего не сказал. Глава государства лишь отметил, что Россия, которая принесла войну на украинскую землю, должна ощущать последствия своих действий.

«Сегодня было три доклада Главкома Сырского — доклады результативны. Именно такие, которые нужны нашему государству сейчас. Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнение задач нашей обороны. Украинцы умеют добиваться своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что она сделала», — заявил президент в вечернем видеообращении.

Как сообщалось, в Курской области РФ последние дни идет эскалация боевых действий. Украина официально не комментировала происходящих там событий, а также своей причастности. В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «Россия должна почувствовать настоящую войну на своих территориях».

«Абсолютно спокойная, взвешенная, объективная, основанная на понимании духа международного права и принципов ведения оборонной войны – именно такова международная реакция на события в Курской области РФ. Неожиданно, неожиданно, но очень показательно и демонстративно. Одни не заметили. Другим все равно. Большинство тихо одобряет», — написал он в своем Telegram-канале.

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