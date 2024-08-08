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Захваченные ВСУ территории в Курской области могут стать предметом торга с РФ – Forbes

08 августа 2024, 16:26

Захваченные ВСУ территории в Курской области могут стать предметом торга с РФ – Forbes

6 августа подразделения как минимум двух бригад украинской армии использовали пробел в обороне вокруг города Суджа Курской области на российской стороне северной границы Украины. Об этом пишет издание Forbes.

Через день сотни украинских военнослужащих из 22-й и 88-й механизированных бригад ВСУ при поддержке артиллерии, беспилотников и ПВО прошли несколько километров к югу, разгромив местные российские силы и захватив Суджу вместе с несколькими селами.

Это поразительный подвиг для армии, которая целый год находилась в обороне и пыталась мобилизовать достаточное количество живой силы, чтобы сдержать непрекращающиеся, но дорогостоящие российские наступления на всей линии фронта на востоке Украины.

«Возможно, украинская атака – не диверсия. Это может быть именно то, чем кажется: серьезная попытка захватить и удержать российскую землю. В таком случае конечная цель может быть дипломатической. Захват даже небольшой части России привел бы к тому, что Киев во время возможных будущих мирных переговоров торговал бы этой территорией на части Украины, оккупированные РФ», – отметили в издании.

Напомним, что утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ.

Позже стало известно, что в район боевых действий Россия отправила резервы, а у оккупантов есть потери в технике и авиации.

7 августа Z-каналы заявили, что ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» и вошли в два районных центра.

В Курской области бойцы ВСУ уже взяли в плен десятки российских военнослужащих.

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