Успіхи ЗСУ в Курській області: як відреагували в Офісі президента і що говорить іноземна розвідка

Наступ Збройних сил України в Курській області РФ увінчався початковим успіхом, повідомляють у французькій розвідці.



«Наступ ЗСУ в Курській області, який використовував елемент раптовості і протидіяв силам менш підготовленим, ніж на східному фронті, схоже, увінчався деяким первісним успіхом», — йдеться у повідомленні, розміщеному в соцмережі Х Міністерства оборони Франції 8 серпня.



Україна контролює газовимірювальну станцію, розташовану приблизно за п'ять миль усередині Росії, сказав на умовах анонімності радник президента України Володимира Зеленського The Washington Post.



Він також додав, що «Україна поки що не піддалася критиці з боку Вашингтона за транскордонний напад».



Аналітики припускають, що як важіль тиску метою України може бути відключення всіх постачань російського газу до Європи.



«У четвер газ все ще надходив через Суджу, останній пункт відвантаження трубопроводом, яким російський природний газ поставляється до Європи через Україну. Україна отримує вигідну плату за транзит, але виявила бажання перекрити енергетичний бізнес Росії, що залишився, в Європі», — вважають у The Washington Post.



Президент України Володимир Зеленський висловився про останні події в Курській області, проте про пряму участь армії України в ескалації на території РФ він нічого не сказав. Глава держави лише наголосив, що Росія, яка принесла війну на українську землю, має відчувати наслідки своїх дій.



«Сьогодні було три доповіді Головкому Сирського — доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз. Я вдячний кожному воїну, кожному солдатові та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і має відчувати, що вона зробила», — заявив президент у вечірньому відеозверненні.



Як повідомлялося, у Курській області РФ останніми днями йде ескалація бойових дій. Україна офіційно не коментувала подій, що відбуваються там, а також своєї причетності. Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «Росія має відчути справжню війну на своїх територіях».



«Абсолютно спокійна, виважена, об'єктивна, заснована на розумінні духу міжнародного права та принципів ведення оборонної війни — саме така міжнародна реакція на події у Курській області РФ. Несподівано, несподівано, але дуже показово та демонстративно. Одні не помітили. Іншим байдуже. Більшість тихо схвалює», — написав він у своєму Telegram-каналі.