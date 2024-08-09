Росіяни вдарили по супермаркету в Костянтинівці: багато загиблих і поранених

Російські військові завдали удару по «Екомаркету» у Костянтинівці Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Російські військові продовжують завдавати ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Близько 11:00 було пряме попадання в магазин «Екомаркет», через що виникла сильна пожежа.



«Новини Донбасу» уточнили у місцевих жителів: цей супермаркет був діючим. Також у цій будівлі знаходилася «Нова пошта».

Оновлено. Кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 10 осіб, 35 — поранено, повідомляє МВС.



Як зазначає Донецька ОВА, війська РФ завдали авіаудару ракетою Х-38 і влучили в супермаркет.



За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету, пошкоджено 4 приватні будинки, 9 магазинів, автомийку, «Нову пошту», торгові павільйони та 12 автомобілів.



Пошуково-рятувальна операція на місці російського удару триває.

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, вранці і опівдні Костянтинівка зазнала російського обстрілу. Внаслідок першого удару загинули двоє людей.

Цього ж дня о 23:30 агресор завдав третього удару по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення, лінія електромережі ДТЕК.