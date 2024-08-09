Российского солдата заставили извиниться за критику чеченского подразделения, которое не участвует в боях в Курской области

Российский солдат сначала раскритиковал на камеру чеченское военное подразделение «Ахмат», но вскоре так же на камеру извинился за свои слова.



Чеченские соцсети распространили видео, на котором неназванный российский военный извиняется за слова о том, что подразделение Рамзана Кадырова «Ахмат» прячется за срочниками.



«Хотел объяснить ситуацию с Курском и про "Ахмат". То, что я говорил. "Ахмат" единственный находится сейчас со срочниками, контрактников там не видно, срочники жалуются, что они одни и им помогает только Ахмат. Я прошу прощения за непонимание, неправильно поняли мои слова», — говорит российский военный на видео, которое записано на фоне флага с изображением Ахмата Кадырова.



Ранее он заявлял, что чеченское подразделение не вступали в бой с ВСУ в Курской области, украинское наступление пришлось срочникам.



Публикация видео с «извинениями» вызвала недовольство среди российских Z-каналов, которые ранее уже критиковали «Ахмат». Они считают, что военного заставили извиниться.



Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что чеченцы не вступили в бой с ВСУ в Курской области из-за того, что украинцы якобы обошли их позиции. Сегодня глава Чечни Размзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области «в течение двух-трех дней».

Ранее мы писали, что батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.