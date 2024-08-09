Російського солдата змусили вибачитися за критику чеченського підрозділу, який не бере участі в боях у Курській області

Російський солдат спочатку розкритикував на камеру чеченський військовий підрозділ «Ахмат», але незабаром на камеру попросив вибачення за свої слова.



Чеченські соцмережі розповсюдили відео, на якому неназваний російський військовий перепрошує за слова про те, що підрозділ Рамзана Кадирова «Ахмат» ховається за солдатами термінової служби.



«Хотів пояснити ситуацію з Курском та про "Ахмат". Те, що я казав. "Ахмат" єдиний перебуває зараз із строковиками, контрактників там не видно, терміновики скаржаться, що вони одні і їм допомагає лише Ахмат. Я перепрошую за нерозуміння, неправильно зрозуміли мої слова», — каже російський військовий на відео, яке записано на тлі прапора із зображенням Ахмата Кадирова.



Раніше він заявляв, що чеченський підрозділ не вступав у бій із ЗСУ в Курській області, український наступ був терміновим.



Публікація відео із «вибаченнями» викликала невдоволення серед російських Z-каналів, які раніше вже критикували «Ахмат». Вони вважають, що військового змусили просити вибачення.



Командир спецзагону «Ахмат» Апті Алаудінов раніше заявив, що чеченці не вступили в бій із ЗСУ у Курській області через те, що українці нібито обійшли їхні позиції. Сьогодні голова Чечні Размзан Кадиров пообіцяв «хороші результати» у Курській області «протягом двох-трьох днів».

Раніше ми писали, що батальйон «Нахтігаль» 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП "Суджа" в Курській області РФ.



За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-а десантно-штурмова бригада.