Російське місто Суджа більше не контролює ані місцева влада, ані військові

У Курській області тривають активні бойові зіткнення. Російські «військори», які мають можливість перебувати безпосередньо на місці подій, заявили, що до вечора 9 серпня лінія фронту «устаканилася у міру прибуття підкріплень ЗС РФ». Бої продовжуються. Влада не контролює місто Суджа.





Українська присутність відзначена на західній околиці Суджі у Заолешенці, що в селі Другий Княжин.



Йдуть бої в районі хутора Кучерів за 22 кілометри на південний схід від Суджі. Українські військові просуваються до хутора Південний.



У Коренівському районі російські війська тримають під стійким контролем Коренево. Там чути перестрілки.



Військкор Олександр Коц зазначає, що на трасі від Льгова продовжують функціонувати камери зовнішнього спостереження, які українські військові використовують для визначення переміщень російських сил.



На цей час на всій ділянці прориву продовжуються бої. Російські спритні пабліки висловлюють побоювання, що сторона, яка атакує захоче розширити зону контролю та просунутися далі на схід. Таким чином, вони очікують на удар від посилених підрозділів ЗСУ.

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Раніше ми писали, що батальйон «Нахтигаль» 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП «Суджа» в Курській області РФ.



За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-та десантно-штурмова бригада.