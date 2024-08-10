В Константиновке завершили разбор завалов торгового центра. Погибли 14 человек

Разбор завалов ТЦ в Константиновке завершен

В Константиновке Донецкой области завершили разбор завалов торгового центра, разрушенного российским ударом 9 апреля. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



По его словам, в результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека. Из восьми неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали пять: три женщины и двое детей — девочек 2012 и 2014 годов рождения. Осталось идентифицировать три человека.



Всего на месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.



Для документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Днем 9 августа войска России нанесли ракетный удар по Константиновке. Удар пришел по торговому центру, в котором находились работавшие супермаркет «Экомаркет» и «Новая почта». По предварительным данным следствия, российская авиация ударила ракетой Х-38.



