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Тела двух девочек идентифицировали после обстрела гипермаркета в Константиновке

10 августа 2024, 10:16

Тела двух девочек идентифицировали после обстрела гипермаркета в Константиновке

Тела двух девочек идентифицировали после обстрела гипермаркета в Константиновке

Среди погибших в Константиновке Донецкой области идентифицированы 2 детей. Об этом сообщили в областной прокуратуре. 

По состоянию на утро 10 августа идентифицированы тела 2 погибших детей — это девочки 9 и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка. 

Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

9 августа 2024 года в 11:05 российские оккупанты нанесли авиаудар, вероятно, ракетой «Х-38». Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

Трое детей, вероятно, погибли вследствие удара российских войск по супермаркету в городе Константиновка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Среди погибших, вероятно, есть трое детей, однако тела сильно повреждены и точно установит только экспертиза. Среди раненых 1 человек находится в тяжелом состоянии — его доставили на лечение в Днепр, остальные получают медицинскую помощь на территории области», — сообщил Филашкин.

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