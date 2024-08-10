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У Костянтинівці завершили розбір завалів торговельного центру. Загинули 14 людей

10 серпня 2024, 19:15

У Костянтинівці завершили розбір завалів торговельного центру. Загинули 14 людей

Розбір завалів ТЦ у Костянтинівці завершено Розбір завалів ТЦ у Костянтинівці завершено

У Костянтинівці Донецької області завершили розбір завалів торгового центру, зруйнованого російським ударом 9 квітня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, внаслідок вчорашнього російського обстрілу загинули 14 людей і поранено 44 людини. З восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п'ять: троє жінок та двоє дітей — дівчаток 2012 та 2014 років народження. Залишилося ідентифікувати троє людей.

Загалом на місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

Для документування воєнного злочину Росії створено міжвідомчу слідчу групу, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Вдень 9 серпня війська Росії завдали ракетного удару по Костянтинівці. Удар прийшовся по торговому центру, в якому працювали супермаркет «Екомаркет» та «Нова пошта». За попередніми даними слідства, російська авіація вдарила ракетою Х-38.

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