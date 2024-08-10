Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке

Политика



Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в размере 125 млн долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.



Общество



Власти приняли решение об обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями из поселков Цукурино, Ильинка и села Измайловка Покровского района. Эвакуация в безопасные регионы будет проводиться в течение 60 дней.



С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа. В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа. Так, в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, ограничения будут действовать с 21:00 до 05:00. В населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.



Боевые действия



Военные подразделения оккупационной армии РФ приблизились к Покровску Донецкой области на расстояние 15 километров. Об этом сообщил эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.



Российские оккупанты нанесли авиаудар по торговому центру в Константиновке, где находились продовольственные и хозяйственные магазины. Погибли 14 человек и ранены — 43. По предварительным подсчетам, кроме «Экомаркета» повреждены 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, отделение «Новой почты», торговые павильоны и 12 автомобилей. Затем оккупанты нанесли повторный удар по городу, ранив двух мирных жителей.



Спецназовцы ГУР провели рейд на оккупированную Кинбурнскую косу в Николаевской области. Были уничтожены около трех десятков российских военных и шесть единиц бронированной техники. В то же время в Минобороны РФ отрапортовали лишь о попытках ВСУ атаковать российские позиции на Кинбурнской косе. Там утверждают, что 12 «диверсантов» расстреляли, а четверо — подорвались на мирных заграждениях. Лодки якобы тоже уничтожены.



В оккупированной Кременной Луганской области заявили об обстреле больницы. Пострадала работница медицинского учреждения, а здание получило повреждения. Повреждены две машины скорой помощи.



В Донецке в ходе обстрела пострадал мужчина.



Украинские силы разбили российскую военную колонну в селе Октябрьское в Рыльском районе Курской области РФ. На видео, появившихся в сети — больше десяти уничтоженных или поврежденных грузовиков, внутри некоторых видны тела погибших. По оценке военного аналитика Яна Матвеева, уничтожен целый батальон.



В Курской области продолжаются активные боестолкновения. Российские «военкоры», которые имеют возможность находиться непосредственно на месте событий, заявили, что к вечеру 9 августа линия фронта «устаканилась по мере прибытия подкреплений ВС РФ». Бои продолжаются. Власти не контролируют город Суджа.



В Брянской области РФ тоже неспокойно. Местный оперативный штаб ввел на территории области контртеррористическую операцию (КТО) «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».



Силы обороны Украины нанесли удар по военному аэродрому «Липецк» в Липецкой области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. На этом аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 Воздушно-космических сил России.



Новости Донбасса в видеоформате:







Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.



Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.